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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Москвичи несут цветы к посольству Ирана после убийства генерала Сулеймани

Над зданием диппредставительства приспущен флаг

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Проживающие в Москве иранцы и солидарные с иранским народом россияне несут цветы к зданию посольства Ирана на Покровском бульваре, чтобы почтить память убитого в результате атаки американского беспилотника генерала Касема Сулеймани.

В окне посольства стоит фотография Сулеймани в окружении красных и белых роз и свечей. Под портретом - десятки красных гвоздик. По наблюдениям корреспондента ТАСС, приходят много иранских студентов и представителей иранских СМИ, но есть также россияне, выражающие солидарность с народом страны.

Над зданием диппредставительства приспущен флаг. Как сообщили ТАСС в пресс-службе посольства, аналогичные действия предприняты во всех зарубежных представительствах Ирана по всему мира. Вопрос об открытии книги соболезнований будет решен позднее.

Генерал Сулеймани

Касем Сулеймани родился в крестьянской семье, после революции 1979 года вступил в Корпус стражей исламской революции, где вышел на командные посты во время войны с Ираком в 1980-е годы. Уже при жизни в Иране Касему Сулеймани посвящались песни, фильмы и книги.

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Гибель иранского генерала Сулеймани в результате ракетного удара США. Главное

В пятницу Пентагон сообщил о ликвидации ракетным ударом в районе аэропорта Багдада командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Министерство обороны США проинформировало, что удар был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс США.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры". Глава МИД Ирана Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.

Батальон "Аль-Кудс" - одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась способностями его командующего. Представители администрации США ранее заявляли, что приравнивают Сулеймани к террористу.

Теги
ИранРоссияГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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