Москвичи несут цветы к посольству Ирана после убийства генерала Сулеймани

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Проживающие в Москве иранцы и солидарные с иранским народом россияне несут цветы к зданию посольства Ирана на Покровском бульваре, чтобы почтить память убитого в результате атаки американского беспилотника генерала Касема Сулеймани. В окне посольства стоит фотография Сулеймани в окружении красных и белых роз и свечей. Под портретом - десятки красных гвоздик. По наблюдениям корреспондента ТАСС, приходят много иранских студентов и представителей иранских СМИ, но есть также россияне, выражающие солидарность с народом страны.

Над зданием диппредставительства приспущен флаг. Как сообщили ТАСС в пресс-службе посольства, аналогичные действия предприняты во всех зарубежных представительствах Ирана по всему мира. Вопрос об открытии книги соболезнований будет решен позднее. Генерал Сулеймани Касем Сулеймани родился в крестьянской семье, после революции 1979 года вступил в Корпус стражей исламской революции, где вышел на командные посты во время войны с Ираком в 1980-е годы. Уже при жизни в Иране Касему Сулеймани посвящались песни, фильмы и книги.

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