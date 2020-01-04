РБК: Первый канал стал самым популярным по телесмотрению в новогоднюю ночь

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Первый канал стал лидером по количеству аудитории в новогоднюю ночь, на втором месте - телеканал "Россия 1". Об этом говорится в материале РБК, подготовленном но основе данных исследовательской компании Mediascope, которые предоставил один из ее клиентов - российский офис ECI Media Management. Сам измеритель официально объявит итоги новогоднего телесмотрения 9 января.

"Непосредственно провожали старый год и праздновали наступление нового большинство жителей крупных городов под программы "Первого канала". Этот вещатель стал лидером не только за эфирные сутки, но и в отдельно взятые часы - с 22:00 31 декабря 2019 года по 1:59 1 января 2020 года. В эти четыре часа аудитория "Первого" превысила 6,3 млн человек старше четырех лет, рейтинг канала достиг 8,99%, доля аудитории - 24,84%. Отставание "России 1" значительно: 5,2 млн человек, 7,41% и 20,47%", - говорится в материале.

В программной сетке двух каналов 31 декабря 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года ничего не изменилось. Как и год назад, это была "Новогодняя ночь на "Первом", которую в 23:55 прервало традиционное поздравление президента Владимира Путина. На "России 1" до поздравления президента России шел "Новогодний парад звезд", а после - "Голубой огонек на Шаболовке".

31 декабря 2018 года ВГТРК обошел "Первый канал": тогда аудитория была 6,3 млн человек против 5,8 млн, рейтинг 8,99% против 8,38%, доля аудитории 24,96% против 23,26%.

Приведенные данные отражают телевизионные предпочтения жителей городов с населением от 100 тыс. человек. После праздников будут доступны результаты измерений по всей стране с учетом малых городов и сел.

Каждый вещатель работает для своей целевой аудитории. Чтобы сравнивать показатели телеканалов между собой, используется общая аудитория - все зрители четырех лет и старше.