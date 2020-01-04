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В России введут уголовную ответственность за неисполнение решения суда о передаче ребенка

Ожидается, что Минюст представит законопроект в правительство в декабре 2020 года, в Госдуму его могут внести в марте 2021 года

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Минюст разрабатывает изменения в Уголовный кодекс РФ, устанавливающие уголовную ответственность за неисполнение решения суда о передаче ребенка другому родителю или органу опеки. Это следует из плана законопроектной деятельности правительства РФ на 2020 год. Документ опубликован в субботу на сайте правительства.

Изменения будут внесены в статью 315 УК РФ "в части установления уголовной ответственности за неисполнение решения суда об отобрании (передаче) ребенка".

Ожидается, что Минюст России представит законопроект в правительство РФ в декабре 2020 года, в Госдуму его могут внести в марте 2021 года.

Статья 315 УК РФ ("Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта") предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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Россия
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