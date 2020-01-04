Пострадавший при взрыве газа жилой дом в Твери восстановят за счет резервного фонда

ТАСС, 4 января. Власти Тверской области обещают отремонтировать панельный дом в Твери, получивший повреждения после взрыва бытового газа в четверг. На это направят средства городского резервного фонда, сообщил в субботу на встрече с жителями многоэтажки глава Тверской области Игорь Руденя.

Взрыв газа в панельном доме по бульвару Гусева в Твери произошел утром 2 января. По данным прокуратуры, в результате на внешней и внутренней стенах дома специалисты обнаружили трещины, из подъезда были эвакуированы 52 человека, двое пострадавших жильцов госпитализированы.

"Весь ремонт и вся работа будет проводиться за счет резервного фонда города Твери, мы, как областное правительство, готовы поддержать", - цитирует губернатора Тверской области пресс-служба правительства региона.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время большая часть жильцов дома проживает у родственников, 28 человек временно разместились в гостинице "Юность". На время отсутствия жильцам предоставят компенсацию по оплате за услуги ЖКХ, до завершения ремонта дома обеспечена круглосуточная охрана здания. В настоящее время проводятся работы по укреплению плит и наружных конструкций здания, продолжается диагностика состояния дома.

По факту взрыва газа СК возбудил дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). По версии следствия, причиной взрыва бытового газа в жилом доме в Твери могла стать деформация газового шланга при установке кухонного гарнитура.