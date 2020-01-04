{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пострадавший при взрыве газа жилой дом в Твери восстановят за счет резервного фонда

До завершения ремонта здание будут круглосуточно охранять

ТАСС, 4 января. Власти Тверской области обещают отремонтировать панельный дом в Твери, получивший повреждения после взрыва бытового газа в четверг. На это направят средства городского резервного фонда, сообщил в субботу на встрече с жителями многоэтажки глава Тверской области Игорь Руденя.

На эту тему

Взрыв газа в панельном доме по бульвару Гусева в Твери произошел утром 2 января. По данным прокуратуры, в результате на внешней и внутренней стенах дома специалисты обнаружили трещины, из подъезда были эвакуированы 52 человека, двое пострадавших жильцов госпитализированы.

"Весь ремонт и вся работа будет проводиться за счет резервного фонда города Твери, мы, как областное правительство, готовы поддержать", - цитирует губернатора Тверской области пресс-служба правительства региона.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время большая часть жильцов дома проживает у родственников, 28 человек временно разместились в гостинице "Юность". На время отсутствия жильцам предоставят компенсацию по оплате за услуги ЖКХ, до завершения ремонта дома обеспечена круглосуточная охрана здания. В настоящее время проводятся работы по укреплению плит и наружных конструкций здания, продолжается диагностика состояния дома.

По факту взрыва газа СК возбудил дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). По версии следствия, причиной взрыва бытового газа в жилом доме в Твери могла стать деформация газового шланга при установке кухонного гарнитура.

Теги
РоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская область
Реклама на ТАСС
МЧС подготовит к сентябрю 2020 года законопроект об оправданном риске
Документ запретит привлекать к ответственности руководителей спасательных подразделений в случае гибели людей в условиях оправданного риска
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС