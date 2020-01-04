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Продюсер ижевского телеканала извинился за сбой в эфире во время новогоднего боя курантов

Альфред Зиннатуллин уточнил, что телеканал проводит внутреннюю проверку причин случившегося

ИЖЕВСК, 4 января. /ТАСС/. Генеральный продюсер телеканала "СТС-Ижевск" Альфред Зиннатуллин, который является депутатом Гордумы Ижевска, извинился перед зрителями за технический сбой вещания, произошедший в момент наступления новогоднего боя курантов. Об этом Зиннатуллин написал в субботу на странице канала в Facebook.

Ранее на своей странице в Facebook жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала, что в новогоднюю ночь не смогла услышать бой курантов из-за того, что в эфире телеканала началось поздравление депутата Альфреда Зиннатуллина. Пост вызвал бурное обсуждение у пользователей соцсети.

"Приношу свои извинения за технический сбой вещания на нашем телеканале, произошедший в момент наступления нового года: по техническим причинам в эфир не вышел бой курантов. Несмотря на то, что "СТС-Ижевск" - это частный, кабельный, аналоговый эфирный телеканал я, как и наши телезрители считаю, что случившая ситуация недопустима", - написал Зиннатуллин.

Он уточнил, что телеканал проводит внутреннюю проверку причин случившегося.

"Мы обязательно выясним причины нарушения целостности вещания. Сейчас мы проводим внутреннюю проверку", - добавил генеральный продюсер.

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РоссияУдмуртия
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