{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Канаду надвигается мощный снежный шторм

За время снегопада может выпасть от 20 до 40 см снега, что составляет около четверти месячной нормы осадков

ОТТАВА, 4 января. /ТАСС/. Мощный снежный шторм надвигается на атлантические канадские провинции. Об этом говорится в предупреждении, выпущенном в субботу Национальным метеобюро Канады.

Согласно прогнозу, в ночь на воскресенье в провинциях Новая Шотландия и Ньюфаундленд и Лабрадор начнется сильный снегопад, за время которого может выпасть от 20 до 40 см снега, что составляет около четверти месячной нормы осадков. Кроме того, непогода будет сопровождаться штормовым ветром с порывами до 80 км/ч (22 м/с). В западной части Новой Шотландии не исключены дожди.

Традиционно такая погода в этих регионах приводит к многочисленным обрывам на линиях электропередачи, росту числа дорожно-транспортных происшествий и нарушению работы местных аэропортов.

Теги
Канада
Реклама на ТАСС
Синоптики ожидают, что аномальное тепло в России сохранится до конца новогодних праздников
Наибольшая аномалия среднесуточной температуры ожидается в Сибири и на западе Якутии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС