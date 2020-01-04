Павел Дуров даст показания по делу Telegram 7 и 8 января в Дубае

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Российский предприниматель Павел Дуров даст показания в связи с продолжающимся в США судебным разбирательством, касающимся компании Telegram Group Inc., 7 и 8 января в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

В этом суде рассматривается иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США к Telegram Group Inc. В конце ноября 2019 года судья Кевин Кастел утвердил совместное ходатайство сторон, в котором они предложили согласованный план дачи показаний по делу. В плане отмечалось, что Дуров, являющийся создателем мессенджера Telegram, даст показания 7 или 8 января. Где именно, сторонам предстояло решить.

В ходатайстве, поданном представителями Комиссии по ценным бумагам и биржам США, говорится, что Дуров, как планируется, даст показания "7 и 8 января в Дубае". Как отмечается в документе, регулирующий орган рассчитывает получить от Дурова информацию, касающуюся продажи Telegram и блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) 2,9 млрд цифровых токенов Gram по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов 39 жителям США. Компания якобы выручила таким образом $1,7 млрд, в частности $424,5 млн "на рынке США". Комиссия полагает, что Telegram не имела необходимого разрешения на осуществление данных операций.

Представители регулятора рассчитывают получить информацию о покупателях токенов, а также о том, как именно в Telegram распорядились полученными средствами. Как следует из приложения к ходатайству, ранее рассматривалась также возможность того, что Дуров даст показания в Лондоне. Как отмечается в документах, есть возможность того, что показания также даст брат Павла Дурова Николай. Он входит в число создателей Telegram.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. 11 октября 2019 года. Претензии регулятора касаются размещения ответчиками токенов Gram.

В конце 2017 года Дуров сообщил, что в начале 2018 года компания собирается заняться монетизацией мессенджера. В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов блокчейн-платформы TON мессенджер привлек около $1,7 млрд. Криптовалюта платформы TON носит название Gram.