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Летевший из ОАЭ в Сыктывкар самолет Azur Air сел в Перми из-за погодных условий

На борту находилось около 180 человек

СЫКТЫВКАР, 5 января. /ТАСС/. Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Azur Air, выполнявший чартерный рейс из Объединенных Арабских Эмиратов в Сыктывкар, совершил вынужденную посадку в Перми из-за обледенения взлетно-посадочной полосы в столице Коми, сообщили ТАСС в аэропорту Сыктывкара.

"Самолет с пассажирами из Объединенных Арабских Эмиратов совершил вынужденную посадку в Перми по погодным условиям. Перепады температур "тепло - холодно", днем в Сыктывкаре был плюс, привели к тому, что все покрылось коркой льда, сцепления нет. Ждут, когда все почистят", - сообщили ТАСС в аэропорту Сыктывкара.

Прибытие авиалайнера по расписанию ожидалось 4 января в 21:30 мск. На борту около 180 человек. Когда ждать прилета самолета, на данный момент не уточняется. Другие авиарейсы выполнены по расписанию, добавили в аэропорту.

По информации Гидрометцентра региона, в ночь на воскресенье и днем в Сыктывкаре 0 - минус 2 градуса, небольшой снег, гололед. Ожидается, что 6 января температура опустится до 4-6 градусов ниже нуля.

Теги
РоссияПермский край
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Вынужденно приземлившийся в Перми самолет вылетел в Сыктывкар
На борту находится около 180 человек
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