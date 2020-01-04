Адвокаты Telegram попросили суд в США не обязывать компанию раскрывать финансовые данные

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Адвокаты компании Telegram Group Inc. попросили федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк не обязывать ее раскрывать дополнительную финансовую информацию, касающуюся продажи цифровых токенов Gram. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в электронную базу суда.

В нем рассматривается иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США к Telegram Group Inc. Представители регулирующего органа 2 января подали судье Кевину Кастелу ходатайство с тем, чтобы обязать Telegram представить исчерпывающие данные "об объемах, источниках и применении средств", полученных путем продажи компанией и блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) 2,9 млрд цифровых токенов Gram по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов 39 жителям США. Компания якобы выручила таким образом $1,7 млрд, в частности $424,5 млн "на рынке США". Комиссия полагает, что Telegram не имела необходимого разрешения на осуществление этих операций.

Кастел постановил, что адвокаты Telegram должны без промедления дать какой-либо ответ на это ходатайство. Сторона защиты выполнила это требование. В ответном ходатайстве подчеркивается, что запрошенная регуляторами информация не имеет прямого отношения к ключевому вопросу в рамках разбирательства. Он, по словам адвокатов, заключается в том, следует ли считать Gram "ценной бумагой", а не криптовалютой. Регулятор в поданном им иске настаивает именно на такой точке зрения и подчеркивает, что к Gram следует применять законодательство о ценных бумагах. В Telegram подчеркивают, что Gram является криптовалютой.

Представители Telegram отмечают, что ранее уже представили комиссии большой объем информации, касающейся указанных транзакций. Сбор дополнительных сведений будет слишком обременительным для защиты, подчеркивают адвокаты. К ходатайству прилагается подробная корреспонденция между сторонами, касающаяся обсуждения данного вопроса.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. 11 октября 2019 года. Претензии регулятора касаются размещения ответчиками токенов Gram.

В конце 2017 года основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что в начале 2018 года компания собирается заняться монетизацией мессенджера. В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов блокчейн-платформы TON мессенджер привлек около $1,7 млрд.