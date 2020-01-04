Вынужденно приземлившийся в Перми самолет вылетел в Сыктывкар

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Azur Air, выполнявший чартерный рейс из Объединенных Арабских Эмиратов в Сыктывкар и совершивший вынужденную посадку в Перми из-за обледенения взлетно-посадочной полосы в столице Коми, отправился в пункт назначения. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в справочной службе аэропорта Большое Савино.

"Рейс вылетел в Сыктывкар в 02:42 по местному времени (00:42 мск)", - сказала собеседница агентства.

Ранее в аэропорту Сыктывкара корр. ТАСС сообщили, что прибытие авиалайнера по расписанию ожидалось 4 января в 21:30 мск. На борту самолета находится около 180 человек.

По информации Гидрометцентра региона, в ночь на воскресенье и днем в Сыктывкаре от нуля до минус 2 градусов, небольшой снег, гололед.