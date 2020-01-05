США направили более 100 человек в помощь пожарным Австралии

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. США направили более 100 человек для оказания помощи в тушении природных пожаров в Австралии. Об этом сообщил в субботу Национальный межведомственный пожарный центр в американском штате Айдахо, который отвечает за оптимальное распределение ресурсов на местах для эффективной борьбы с крупными возгораниями в Соединенных Штатах.
"Соединенные Штаты за последние четыре недели направили со всей страны, включая штат Калифорния, свыше 100 пожарных в Австралию. Есть планы мобилизовать для выполнения этой задачи больше ресурсов в ближайшем будущем. Мы тесно взаимодействуем с нашими австралийскими коллегами и намерены продолжать развивать сотрудничество с ними", - говорится в Twitter центра.
Thank you to our mates flying out Monday to join more than 100 brave US firefighters helping battle the devastating Australian bushfires. We are grateful all you are doing, alongside our firies & volunteers & for the many messages of support from friends across the US https://t.co/sRvVxu6ODD— Australia in the US (@AusintheUS) January 5, 2020
По его данным, американские пожарные уже прибыли в Австралию и включились в борьбу со стихийным бедствием.
Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров были уничтожены порядка 6 млн га леса, около 2 тыс. жилых домов и порядка 3 тыс. административных и хозяйственных построек.
На протяжении всего пожарного сезона, начавшегося в феврале 2019 года, в огне погибли 23 человека, в том числе трое пожарных. Шесть человек пропали без вести.