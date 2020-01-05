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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

Багаж бизнесджета, на котором Гон сбежал из Японии, не проходил проверку интроскопом

Предполагается, что экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi сумел сбежать, спрятавшись в ящике для перевозки музыкальных инструментов

ТОКИО, 5 января. /ТАСС/. Крупногабаритный багаж бизнесджета, на котором экс-глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон предположительно покинул Японию, не проходил проверку при помощи интроскопа. Об этом в воскресенье сообщило японское общественное телевидение.

По данным источника телеканала в воздушной гавани, ящики для перевозки музыкальных инструментов из-за своего большого размера не проходили проверку интроскопом в аэропорту Кансай у города Осака. Предполагается, что в бизнесджет, следовавший в Турцию, Карлос Гон попал как раз в одном из таких ящиков.

Ранее сообщалось, что камеры наблюдения зафиксировали, как 29 декабря Карлос Гон в одиночестве покинул свою токийскую резиденцию, где он находился под домашним арестом, и отправился в неизвестном направлении.

На этой неделе стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он лично подтвердил этот факт, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также другие обвинения. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог.

Теги
ЯпонияДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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