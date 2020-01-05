В Японии усилят иммиграционный контроль из-за побега Карлоса Гона

ТОКИО, 5 января. /ТАСС/. Министр юстиции Японии Масако Мори распорядилась в воскресенье усилить иммиграционный контроль и соответствующие процедуры на границах страны в связи с побегом Карлоса Гона. Об этом говорится в специальном заявлении главы японского ведомства, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Я отдала распоряжение иммиграционным службам и всем соответствующим ведомствам усилить необходимые процедуры и не допустить повторения аналогичной ситуации", - говорится в заявлении министра.

Глава ведомства также подчеркнула, что, поскольку никаких официальных записей о пересечении границы Карлосом Гоном не имеется, это означает, что экс-глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi покинул страну нелегально. "Это заслуживает крайнего сожаления", - добавила Мори.

На этой неделе стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он лично подтвердил этот факт, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент точно неизвестно, каким образом находившийся под домашним арестом и наблюдением полиции Гон смог покинуть территорию Японии. Ранее сообщалось, что Гона якобы вывезли из провинциального японского аэропорта, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном бизнесджете.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также другие обвинения. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог.