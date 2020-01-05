Очевидец нападения на пост ДПС в Ингушетии помог спасти полицейского

МАГАС, 5 января. /ТАСС/. Житель Ингушетии Илез Озиев, ставший очевидцем нападения на пост ДПС в Магасе 31 декабря, спас одного из полицейских от вооруженного преступника. По данным МВД, в результате погиб один полицейский, пострадали еще трое. Один из нападавших был нейтрализован, второй с ранениями доставлен в республиканскую больницу.

"Я ехал по дороге сообщением Магас - Назрань, при подъезде на пост увидел много автомобилей, машины не проезжали, я объехал машины, подъехал к посту и увидел драку. Я подбежал, увидел у одного из парней нож в руках, я его схватил за плечи и отшвырнул. Он побежал в сторону ДПС, я вслед за ним, одного [полицейского] спасти я успел, но не успел спасти второго", - рассказал очевидец.

Озвученную очевидцем информацию ТАСС подтвердил источник, близкий к следствию. Происходившее на посту ДПС свидетель происшествия сначала принял за обычный дорожный конфликт, переросший в драку.

По словам очевидца, нападавший игнорировал предупредительные крики и выстрелы. "Когда они выстрелили в воздух, парень, у которого был нож, побежал в сторону сотрудника, тот кричал ему бросить нож, но он его не слушал. После выстрелов вверх он продолжал бежать на него, все это происходило буквально в считаные секунды", - рассказал свидетель.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что один из напавших на пост ДПС в Магасе арестован, его больничная палата находится под постоянной вооруженной охраной, он пришел в сознание и рассказал правоохранителям о подготовке и совершении нападения. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").