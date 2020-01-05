Один из мостов через Обь в Алтайском крае перекроют для ремонта почти на два года

БАРНАУЛ, 5 января. /ТАСС/. Движение по Коммунальному мосту через реку Обь в Барнауле, который был построен почти 60 лет назад, будет перекрыто вечером воскресенья для проведения ремонтных работ. На время ремонта - до ноября 2021 года - движение транспорта будет осуществляться по Новому мосту, который останется единственной автомобильный переправой через Обь в крае, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе краевой администрации.

Коммунальный мост на выезде из Барнаула - одна из важнейших переправ регионального центра и всего Алтайского края. До 1997 года, пока не открыли Новый мост, он был единственной автомобильной переправой через Обь в Алтайском крае. Он совмещен с железнодорожным мостом и располагается над ним. Каждые сутки здесь проезжают около 20 тысяч автомобилей.

"Сегодня к вечеру движение по Коммунальному мосту полностью перекроют. На место уже выдвигается экипаж ДПС", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в пресс-службе, общественный транспорт, маршруты которого проходили через старый мост, теперь будут следовать через Новый мост, железнодорожный транспорт перенаправят на соседние пути. Стоимость ремонтных работ Коммунального моста составляет около 1 млрд рублей, средства выделены из федерального бюджета. Протяженность моста вместе с подходами к нему составляет 1,3 км, предстоит выполнить большой объем работ по замене конструктивных элементов, ремонту эстакад и обустройству нового мостового полотна.