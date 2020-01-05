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В районах Сахалинской области объявили экстренное предупреждение из-за циклона

Под воздействием циклона окажутся Северо-Курильский, Южно-Курильский, Курильский и Охинский районы

ТАСС, 5 января. Спасатели Сахалинской области объявили на 6 января экстренное предупреждение, четыре района окажутся под воздействием циклона с прогнозируемыми снегом, метелью и сильным ветром. Об этом сообщается в пресс-релизе Главного управления МЧС России по региону в воскресенье.

"Четыре района Сахалинской области окажутся под воздействием циклона - Северо-Курильский, Южно-Курильский, Курильский и Охинский. В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию", - говорится в сообщении.

По информации Сахалинского управления Росгидромета, 6 января в Северо-Курильском районе прогнозируют сильный снег, днем ожидается ветер скоростью до 22 м/с. На территории Курильского и Южно-Курильского районов - снег, ветер скоростью до 21 м/с, днем с порывами до 27 м/с. В Охинском районе ночью 6 января ожидают снег, метель и ветер до 21 м/с.

Сахалинская область - единственный регион в России, полностью расположенный на островах. Охинский район - самый северный городской округ на Сахалине, Северо-Курильский городской округ находится на курильском острове Парамушир, в то время как Южно-Курильский и Курильский районы расположены на южных Курилах.

Согласно шкале Бофорта, измеряющей силу ветра, ветер со скоростью от 20 м/с способен ломать сучья деревьев, срывать черепицу, вызывать высокие волны в море, опасное для судов среднего и малого размера.

Теги
РоссияСахалинская область
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