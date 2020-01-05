Уровень воды в Енисее в двух красноярских селах почти достиг критического из-за потепления

5 января. ТАСС. Уровень воды в реке Енисей поднялся из-за аномально теплой погоды в Красноярском крае. В районе населенных пунктов Стрелка и Абалаково до критического уровня остается 1 м, сообщил ТАСС в воскресенье замначальника ГУ МЧС России по Красноярском краю Роман Ветчиников.

Ведомство объявило со 2 по 7 января гидрологическое предупреждение из-за угрозы подтопления Стрелки. Ожидалось повышение уровня воды до отметки начала затопления. По данным синоптиков, температура воздуха в населенных пунктах 5 января составила минус три-четыре градуса.

"Из-за аномально теплой погоды при формировании ледостава произошел подъем уровня воды в районе населенных пунктов Стрелка и Абалаково. В населенном пункте Абалаково местной речкой Галкино, впадающей в Енисей, перекрыта часть дороги в одной из улиц поселка, затруднен проезд легкового транспорта к нескольким жилым домам", - сказал он.

Как отметил Ветчиников, на утро 5 января до критической отметки оставался 1 м. На месте работают гидропосты, которые проводят замеры уровня воды каждые четыре часа. Жителей информируют о ситуации, в настоящее время обстановка стабилизировалась, подтопленных домов и приусадебных участков нет. Привлечено 16 человек личного состава и 5 единиц техники.