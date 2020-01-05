"Климат" стало главным словом 2019 года в Польше

ВАРШАВА, 4 января. /ТАСС/. В Польше выбрали главное слово 2019 года. По мнению жюри конкурса, организованного Варшавским университетом, им стало слово "климат".

На втором месте оказалась аббревиатура "ЛГБТ", а на третьем термин "феминитив". Конкурс по выбору слова года уже в девятый раз провел Институт польского языка Варшавского университета. В состав жюри входят известные лингвисты.

Комментарий лингвистов

Как отметил в опубликованном на официальном сайте проекта комментарии профессор Ежи Бартминьский, "климат - это воздух, ветер, вода, солнце - все, что нужно для жизни, и, казалось бы, дано раз и навсегда". "Но тут неожиданно все меняется: тропическая жара в июне, 15 градусов тепла в декабре, снег только на картинках, - указал он. - Трагедия приближается семимильными шагами, уже стоит в дверях".

"Климат пренебрегает государственными границами, пересекает их, должен форсировать международное сотрудничество, но наши политики живут выборами, а не реальными проблемами людей. Слава молодым людям, которые проявляют инстинкт самосохранения и бьют тревогу. Выбор климата словом года - красноречивый знак, предупреждающий сигнал", - убежден Бартминьский.

Присутствие в тройке аббревиатуры "ЛГБТ" профессор Катажина Клосиньская объяснила ведущейся в обществе дискуссией о правах людей, которые причисляют себя к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации.

"В Польше выражение ЛГБТ вовлечено в идеологическую дискуссию и становится инструментом политической борьбы. Некоторые связывают его с существительным "идеология", тем самым лишая его человеческого измерения и делая частью мировоззрения. Таким образом они как бы дают разрешение бороться с тем, что скрыто под этим термином, потому что борьба с идеологией, особенно той, которая представляется угрожающей базовым ценностям, не кажется чем-то неправильным", - отметила она.

Голосование в интернете

Одновременно с выбором слова года лингвистами было проведено аналогичное исследование среди интернет-пользователей. В интернет-голосовании участники могли выбирать из нескольких предложенных слов, которые чаще всего появлялись в СМИ, а также предложить свои варианты. В результате победило слово "ЛГБТ". На втором по популярности месте оказался "климат", а на третьем "самокат".

В голосовании в интернете приняли участие 34 тыс. человек. В десятку популярных слов вошли также "независимость", "педофилия", "смог", "Brexit", "равенство" и "ненависть".

В 2018 году в Польше важнейшим словом года была "конституция", в 2017 - "пуща", а в 2016 - "трибунал".