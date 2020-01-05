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Аэропорт Алма-Аты предупредил о возможном изменении в расписании рейсов из-за тумана

Аэропорт рекомендовал пассажирам уточнять расписание в справочных их авиакомпаний

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Алма-Аты предупредил пассажиров, что в связи с туманом возможны изменения в расписании авиарейсов. Об этом говорится в сообщении воздушной гавани, опубликованном в воскресенье на ее странице в Facebook.

"Обращаем ваше внимание на то, что в связи с туманом в районе международного аэропорта Алматы возможны изменения в расписании рейсов. Вместе с тем воздушная гавань работает в штатном режиме", - отмечается в заявлении.

Администрация аэропорта отметила, что благодаря наличию сертификата категории III B Международной организации гражданской авиации возможно обслуживание лайнеров в условиях ограниченной видимости.

"Принимать - при снижении горизонтальной видимости до 75 метров, выпускать - при ее снижении до 125 метров. При условии наличия такой же категории у экипажа и воздушного судна. Однако данный допуск имеется не у всех авиакомпаний, - говорится в сообщении. - В данный момент видимость 30/100 метров, температура воздуха минус 5".

Кроме того, аэропорт рекомендовал пассажирам уточнять расписание в справочных их авиакомпаний.

Судя по онлайн-табло воздушной гавани Алма-Аты, прилет и вылет нескольких рейсов, в том числе международных, задерживается.

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