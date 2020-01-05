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Дорогу в аэропорт Норильска закрыли из-за непогоды

На севере региона объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

НОРИЛЬСК, 5 января. /ТАСС/. Дорога в аэропорт Алыкель, который является основным на севере Красноярского края, закрыта для транспорта из-за метели и сильного ветра. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэрии Норильска.

По данным управления ГО и ЧС, в 07:00 (03:00 мск) на севере региона объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра.

"На автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель введен временный запрет для движения легкового автотранспорта категории "В", - сообщается на сайте.

По данным Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в Норильске ожидается снег, метель, ветер южный 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с, видимость составит 1-2 км. Температура воздуха минус 10-15 градусов.

Аэропорт является основным для Норильска и Таймырского района, через него осуществляется авиасообщение с Красноярском и городами других регионов России.

Теги
РоссияКрасноярский край
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