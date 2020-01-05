{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В базе Интерпола числятся 3 тыс. особо опасных преступников за криминал в России

В МВД отметили, что всего с применением возможностей Интерпола Россией объявлены в розыск более 7,6 тыс. обвиняемых или осужденных

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Около 3 тыс. человек включены в центральную базу Интерпола с так называемым красным углом за преступления, совершенные в России, 419 из них - в 2019 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на запрос агентства.

"По инициативе российских правоохранительных органов в 2019 году [Интерполом] издано 419 уведомлений с "красным углом". Всего же по нашей инициативе изданы и действуют в настоящее время порядка 3 тыс. таких уведомлений", - сказали в МВД.

В настоящее время в Интерполе существуют восемь уведомлений, каждое из которых имеет свой цвет, самый известный - красный, который обозначает розыск особо опасных преступников с целью их задержания и выдачи.

В МВД отметили, что всего с применением возможностей Интерпола Россией объявлены в розыск более 7,6 тыс. обвиняемых или осужденных, свыше 1 тыс. из них - в 2019 году.

По словам представителя министерства, за рубежом с участием Национального центрального бюро Интерпола при МВД в прошлом году был задержан 181 обвиняемый, 97 преступников возвращены России, а 30 человек переданы зарубежным правоохранительным органам.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Умер онколог Андрей Павленко. Он два года боролся с раком
Андрей вел на портале "Такие дела" проект "Жизнь человека", где рассказывал о системе онкологической помощи в России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС