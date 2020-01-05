В базе Интерпола числятся 3 тыс. особо опасных преступников за криминал в России

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Около 3 тыс. человек включены в центральную базу Интерпола с так называемым красным углом за преступления, совершенные в России, 419 из них - в 2019 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на запрос агентства.

"По инициативе российских правоохранительных органов в 2019 году [Интерполом] издано 419 уведомлений с "красным углом". Всего же по нашей инициативе изданы и действуют в настоящее время порядка 3 тыс. таких уведомлений", - сказали в МВД.

В настоящее время в Интерполе существуют восемь уведомлений, каждое из которых имеет свой цвет, самый известный - красный, который обозначает розыск особо опасных преступников с целью их задержания и выдачи.

В МВД отметили, что всего с применением возможностей Интерпола Россией объявлены в розыск более 7,6 тыс. обвиняемых или осужденных, свыше 1 тыс. из них - в 2019 году.

По словам представителя министерства, за рубежом с участием Национального центрального бюро Интерпола при МВД в прошлом году был задержан 181 обвиняемый, 97 преступников возвращены России, а 30 человек переданы зарубежным правоохранительным органам.