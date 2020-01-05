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Россияне при планировании отдыха в 2020 году чаще выбирают Сочи, а не Крым

Согласно исследованию Ozon.Travel, в число самых популярных направлений для путешествий входят все новые города, например, Минеральные Воды и Калининград

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Сочи и Симферополь второй год подряд становятся у россиян самыми популярными направлениями для отдыха внутри страны. В то же время Краснодарский край в 2020 году может обогнать по популярности Крым, об этом говорится в проведенном Ozon.Travel исследовании предпочтений россиян в 2020 году.

"Более 100 тыс. путешественников уже распланировали февральские и мартовские длинные выходные, майские каникулы и даже летний отпуск. В наступающем году российские туристы продолжают выбирать внутренние направления, - говорится в исследовании. - Второй год самыми популярными направлениями остаются Симферополь и Сочи - но если в начале 2019 года активнее собирались в Крым, то в 2020 году чаще покупают билеты в Краснодарский край".

При этом в число самых популярных направлений для путешествий входят все новые города, например, Минеральные Воды опережают по популярности Санкт-Петербург, а билеты в Калининград покупают активнее, чем в Рим, Стамбул или Прагу.

"Среди зарубежных направлений неизменным лидером после "закрытия" Тбилиси [по указу президента РФ Владимира Путина российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию] остается Ереван, а вот вместо Стамбула россияне все чаще отправляются в Рим, что связано со снижением цен на билеты в Италию и запуском новых рейсов авиакомпаний-лоукостеров", - отмечают аналитики.

При этом самые организованные путешественники - жители Москвы, Петербурга, Крыма, Краснодара и Екатеринбурга, "поскольку билеты на рейсы из этих городов бронируют чаще всего".

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