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В Севастополе планируется создать клинику, где смогут принимать осложненные роды

Роддом фактически будет выполнять функции перинатального центра

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Родильный дом №2 Севастополя отремонтируют в 2020 году. В будущем планируется создать условия для приема осложненных родов, для чего раньше женщин отправляли в другие регионы, сообщила ТАСС заместитель директора городского департамента здравоохранения Екатерина Кормачева.

"В роддоме №2 начинается ремонт, и в соответствии с проектом планируется обновление материально-технической базы. В перспективе после ремонта планируем создавать роддом третьего уровня - там смогут принимать осложненные роды. Сейчас таких пациенток мы отправляем в Крым", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что роддом фактически будет выполнять функции перинатального центра, создать который в полном формате в городе нельзя из-за слишком малого числа населения - немногим более 440 тыс. человек. В учреждении будет современное оборудование, планируется повышение квалификации уже работающего персонала и привлечение новых специалистов.

По данным департамента, работы будут проведены в течение 2020 года. Объем средств пока не называется, они выделены из бюджета Москвы (столица на протяжении многих лет помогает Севастополю в развитии сфер здравоохранения, образования и других).

Кормачева добавила, что также в ближайшие годы планируется ремонт родильного дома №1. После того, как оба учреждения отремонтируют, в городе будет решаться вопрос о создании отделения экстракорпорального оплодотворения. Для запуска отделения предстоит не только закупить оборудование, но и обучить специалистов или пригласить практикующих врачей. При этом чаще всего ЭКО в России делают частные клиники, а в Севастополе этим займется госучреждение.

"Проведение этой процедуры оплачивается в рамках ОМС, и сейчас жительницы Севастополя делают ее в других субъектах РФ, от Крыма до Москвы, в Севастополе ее не проводят. Всего для севастопольских семей выполняется порядка 200 процедур в год", - уточнила она.

Теги
РоссияСевастополь
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