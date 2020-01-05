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В МВД рассказали, какие купюры чаще всего подделывают мошенники

Речь идет о купюрах номиналом 5000 и 1000 рублей, а также €500 и $100
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© Александр Колбасов/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Фальшивомонетчики чаще всего подделывают в России купюры номиналом 5000 и 1000 рублей, а также €500 и $100, но доля фальшивой валюты в целом невелика. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России, отвечая на соответствующий запрос агентства.

"Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2019 году являются купюры номиналом 5000 и 1000 рублей. Среди выявленных фальшивок поддельные денежные знаки иностранных государств чаще встречаются номиналом $100 и €500", - уточнили в министерстве.

Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, которые были введены в обращение Банком России в 2017 году, представляют меньший интерес у фальшивомонетчиков, их подделывают значительно реже.

По данным МВД РФ, только за первое полугодие 2019 года было выявлено свыше 41 тыс. фальшивок, что в 1,2 раза меньше по сравнению с таким же периодом 2018 года; из них более 39,5 тыс. поддельных купюр в рублях и свыше 1,9 тыс. в иностранной валюте.

Теги
Россия
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