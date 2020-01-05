Укрепление конструкции Нотр-Дама и обеспечение его безопасности обошлось в €85 млн

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Укрепление конструкции пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери и обеспечение безопасности здания для строителей обошлось в €85 млн. Об этом сообщил в воскресенье в эфире радиостанции Europe 1 куратор по вопросам восстановления собора Жан-Луи Жоржелен.

"На стадии укрепления и обеспечения безопасности собора уже использовано €85 млн", - сказал он, добавив, что "это значительная сумма".

По данным радиостанции, объем заявленных пожертвований на восстановление Нотр-Дама составляет в настоящий момент €922 млн. "Из этих обещанных средств €600 млн должны поступить из французских источников, 70 млн - из-за рубежа", - отметил Жоржелен. По словам куратора, к настоящему моменту реальная сумма собранных средств составляет от €400 до 500 млн. "Не сомневаюсь, что мы сможем собрать еще больше пожертвований", - сказал он.

При этом куратор особо подчеркнул, что до того, как строительные леса вокруг того места, где находился обрушившийся в ходе пожара шпиль, не будут убраны, преждевременно говорить о том, что собор Парижской Богоматери удалось спасти от обрушения. "На данном этапе мы не можем сказать, что Нотр-Дам спасен, так как впереди очень важный этап - демонтаж установленных конструкций", - сказал Жоржелен.

В ноябре 2019 года министр культуры Франции Франк Риестер сообщил, что начало работ по восстановлению собора Парижской Богоматери после апрельского пожара ожидается не раньше конца 2020 года. По оценке министра, работы по демонтажу лесов должны завершиться весной 2020 года. При этом параллельно будет проводиться отбор проектов по восстановлению здания, однако глава культурного ведомства не уточнил, идет ли речь о реконструкции в прежнем виде или же о создании более современного проекта.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам. Огонь уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.