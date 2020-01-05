{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россиян ждет аномальное тепло на Рождество

В Якутии температурная норма будет превышена на 20 градусов

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Температурные нормы будут превышены почти на всей территории России на Рождество. Жителей азиатской части страны ждет увеличение привычных температурных значений на 10-16 градусов, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгидромета.

"Погода на Рождество будет теплее нормы практически на всей территории страны. 6-7 января на европейской части будет выше нормы на 4-8 [градусов], на азиатской - на 10-16 градусов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Якутии температура будет на 20 градусов выше нормы в эти дни.

В столице 6 января будет преимущественно без осадков, температура днем 3-1 градус мороза, небольшой снег. Во вторник, 7 января, также прогнозируется небольшой снег, температура днем 2 градуса мороза - 0 градусов, в среду днем 0 градусов - 2 градуса тепла, местами ветер с порывами 12-17 м/с. С 5 по 8 января местами гололедица.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В 2019 году от лихорадки Эбола в ДР Конго умерли более 1,8 тыс. человек
За две последние недели декабря прошлого года заболело 29 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС