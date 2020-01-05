Россиян ждет аномальное тепло на Рождество

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Температурные нормы будут превышены почти на всей территории России на Рождество. Жителей азиатской части страны ждет увеличение привычных температурных значений на 10-16 градусов, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгидромета.

"Погода на Рождество будет теплее нормы практически на всей территории страны. 6-7 января на европейской части будет выше нормы на 4-8 [градусов], на азиатской - на 10-16 градусов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Якутии температура будет на 20 градусов выше нормы в эти дни.

В столице 6 января будет преимущественно без осадков, температура днем 3-1 градус мороза, небольшой снег. Во вторник, 7 января, также прогнозируется небольшой снег, температура днем 2 градуса мороза - 0 градусов, в среду днем 0 градусов - 2 градуса тепла, местами ветер с порывами 12-17 м/с. С 5 по 8 января местами гололедица.