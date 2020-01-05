{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мужчина пытался пронести в ростовский Дом творчества оружие

Полиция приступила к оперативно-разыскным мероприятиям

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 января. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МВД РФ по Ростовской области ведут розыск мужчины, который в воскресенье пытался пронести подозрительные предметы в Дом творчества в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, неизвестный пытался пройти в Дом творчества с сумкой, где были оружие и ножи.

"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества. По имеющейся информации, гражданин скрылся сразу после того, как при входе в учреждение сотрудники охранной структуры, осуществляющей контроль, обнаружили в его сумке подозрительные предметы", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе полиции не смогли уточнить, проходили ли в момент инцидента в Доме творчества праздничные мероприятия для детей.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
В 2019 году от лихорадки Эбола в ДР Конго умерли более 1,8 тыс. человек
За две последние недели декабря прошлого года заболело 29 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС