Мужчина пытался пронести в ростовский Дом творчества оружие

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 января. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МВД РФ по Ростовской области ведут розыск мужчины, который в воскресенье пытался пронести подозрительные предметы в Дом творчества в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, неизвестный пытался пройти в Дом творчества с сумкой, где были оружие и ножи.

"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества. По имеющейся информации, гражданин скрылся сразу после того, как при входе в учреждение сотрудники охранной структуры, осуществляющей контроль, обнаружили в его сумке подозрительные предметы", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе полиции не смогли уточнить, проходили ли в момент инцидента в Доме творчества праздничные мероприятия для детей.