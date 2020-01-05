ЯКУТСК, 5 января. /ТАСС/. Число заболевших корью в Якутске выросло до 68 человек, из них 16, в том числе четверо детей, находятся в стационаре, сообщили журналистам в Минздраве региона в воскресенье.

"На 5 января 2020 года в Якутске зарегистрировано 68 случаев заболевания корью, из них 16 пациентов, в том числе четверо детей, проходят стационарное лечение", - сказали в ведомстве.

В региональном Минздраве отметили, что на период неблагополучной эпидемиологической ситуации здание республиканского детского противотуберкулезного санатория в городе Якутске перепрофилировано под инфекционный стационар для заболевших корью. "После урегулирования эпидситуации, сворачивания корьевого стационара и санации детский тубсанаторий продолжит работу в полном объеме, дети вернутся на санаторно-курортное лечение", - добавили в ведомстве.

Первые случаи кори были зафиксированы в Якутии в период с 5 по 12 декабря, когда заболели 16 человек. 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, 50 из них - в Якутске, при этом 36 человек на тот момент выздоровели. Поликлиники Якутска сформировали 52 прививочные бригады для проведения экстренной иммунизации лиц, контактировавших с больными. В рамках подчищающей иммунизации в Якутске с 21 декабря против кори привито более 11 тыс. человек, в том числе свыше 5 тыс. детей.

Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний. Считается детской болезнью, однако кори подвержены и взрослые. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Корь опасна такими осложнениями, как отит, менингит, энцефалит. В некоторых случаях может привести к смертельному исходу. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году во всем мире от этого заболевания умерли 110 тыс. человек.