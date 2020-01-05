Более 10 пожаров произошло в России в новогодние праздники из-за пиротехники

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Неосторожное обращение с пиротехникой стало причиной более 10 пожаров в России в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Во время новогодних праздников более 10 пожаров произошли по причине неосторожного обращения с пиротехникой", - сказал собеседник агентства. Большинство из них пришлись на новогоднюю ночь. "В основном загорания были зафиксированы на балконах и лоджиях, куда залетали отдельные заряды. В то же время в Железногорске Красноярского края и в Казани в результате неосторожного обращения с петардами пожары произошли в квартирах", - уточнили в МЧС.

По данным министерства, возгорания из-за пиротехники произошли в Красноярском крае, Новосибирской и Иркутской областях, Самаре, Москве, Казани, Мурманске и Сарове Нижегородской области. При этом в Иркутской области были зафиксированы три возгорания. Помимо лоджий и квартир, в одном из случаев загорелась обшивка дома, в другом - кровля, еще в одном случае произошло возгорание дачного дома и гаража.

"МЧС России призывает соблюдать правила использования пиротехнических изделий, запускать их только на специально отведенных площадках, вдали от жилых домов, зданий и линий передачи", - подчеркнули в министерстве.