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В Калининграде открыли после ремонта судно, измерившее Марианскую впадину

В машинное отделение судна организовали экскурсии

КАЛИНИНГРАД, 5 января. /ТАСС/. Борт отремонтированного легендарного научно-исследовательского судна (НИС) "Витязь" открыт для посещения туристами в Калининграде. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в Музее Мирового океана, владеющем судном как музейным экспонатом.

"Витязь" - крупнейшее в мире научное судно-музей с экспозицией на борту, которое в 2019 году отметило 80-летний юбилей. С его борта впервые измерили глубину Марианской впадины. Оно стало первым экспонатом Музея Мирового океана в Калининграде. С октября судно находилось на ремонте, а 24 декабря вернулось на стоянку у причала Музея Мирового океана.

"Судно "Витязь" открыто для посещения туристами. Мы открыли специальный маршрут, рассказывающий об истории судна. Открыты салон команды, внутренние коридоры, кают-компания, каюта капитана, ходовая рубка, палубы судна. Организованы экскурсии в машинное отделение", - рассказал представитель дирекции музея.

Полностью экспозицию на борту "Витязя", рассказывающую о Мировом океане и истории его изучения, планируется развернуть в течение месяца, добавил собеседник. К марту возобновит работу гостиница, где туристы смогут пожить в каютах на борту корабля.

Ремонт "Витязя" прошел на судоремонтном заводе в городе Светлом под Калининградом. На него было выделено более 65 млн рублей в рамках программ приграничного сотрудничества "Польша - Россия 2014-2020" и "Литва - Россия 2014-2020", которые софинансируются Европейским союзом и Российской Федерацией.

О судне

Научно-исследовательское судно "Витязь" было построено на верфи "Шихау" в Бремерхаффене (Германия) и спущено на воду в 1939 году как грузопассажирский теплоход "Марс". В декабре 1945 года по репарациям судно было передано Великобритании. В мае 1946 года после пересмотра части репараций оно вошло в состав торгового флота СССР и позднее переоборудовано в научно-исследовательские судно Академии наук СССР.

Под флагом АН СССР судно совершило 65 научных рейсов, прошло около 800 тыс. миль, приняло участие в 7942 научных исследованиях. С его борта была измерена максимальная глубина мирового океана (11022 м) в Марианской впадине и открыт новый тип животных - погонофоры. В экспедициях "Витязя" работали ученые 50 научных институтов 20 стран, на его палубу поднимались знаменитые Тур Хейердал, Жак-Ив Кусто. В 1994 году судно ошвартовалось у причала Музея Мирового океана в центре Калининграда.

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