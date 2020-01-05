Онколог Андрей Павленко будет похоронен на Киновеевском кладбище в Петербурге 6 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Похороны известного онколога Андрея Павленко, который ушел из жизни утром в воскресенье, состоятся 6 января на Киновеевском кладбище в Петербурге. Об этом сообщила жена врача Анна Гегечкори на своей странице в Facebook.

"Прощание состоится 06.01 в Спасо-Преображенском Соборе в 13:15 мск. Похороны - в 15.00 мск на Киновеевском кладбище", - написала она.

В марте 2018 года врач узнал, что у него агрессивная форма рака желудка в третьей стадии, вероятность излечения в таких случаях - порядка 5%. После этого доктор запустил на портале "Такие дела" проект "Жизнь человека", где рассказывал о системе онкологической помощи в России, о том, с какими трудностями ему лично, человеку, который знает о своем заболевании все, приходится сталкиваться. В перерывах между этапами лечения онколог продолжал работать с пациентами, проводить мастер-классы и выступать на научных конференциях.

На сайте проекта "Жизнь человека" ранее сообщили, что по договоренности с онкологом решено после его смерти объявить о создании гранта имени Андрея Павленко для фото-, кино-, видеодокументалистов и пишущих журналистов, которые рассказывают в своей работе о людях, борющихся против рака. Половина собираемых средств будет ежемесячно переводиться семье Андрея, вторая половина - распределяться грантовым комитетом на производство материалов о борьбе с онкологией.