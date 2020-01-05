{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Онколог Андрей Павленко будет похоронен на Киновеевском кладбище в Петербурге 6 января

На протяжении двух лет Андрей боролся с раком желудка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Похороны известного онколога Андрея Павленко, который ушел из жизни утром в воскресенье, состоятся 6 января на Киновеевском кладбище в Петербурге. Об этом сообщила жена врача Анна Гегечкори на своей странице в Facebook.

"Прощание состоится 06.01 в Спасо-Преображенском Соборе в 13:15 мск. Похороны - в 15.00 мск на Киновеевском кладбище", - написала она.

В марте 2018 года врач узнал, что у него агрессивная форма рака желудка в третьей стадии, вероятность излечения в таких случаях - порядка 5%. После этого доктор запустил на портале "Такие дела" проект "Жизнь человека", где рассказывал о системе онкологической помощи в России, о том, с какими трудностями ему лично, человеку, который знает о своем заболевании все, приходится сталкиваться. В перерывах между этапами лечения онколог продолжал работать с пациентами, проводить мастер-классы и выступать на научных конференциях.

На сайте проекта "Жизнь человека" ранее сообщили, что по договоренности с онкологом решено после его смерти объявить о создании гранта имени Андрея Павленко для фото-, кино-, видеодокументалистов и пишущих журналистов, которые рассказывают в своей работе о людях, борющихся против рака. Половина собираемых средств будет ежемесячно переводиться семье Андрея, вторая половина - распределяться грантовым комитетом на производство материалов о борьбе с онкологией.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Литва расширила список профессий для трудоустройства иностранцев
Наиболее дефицитными специальностями в стране являются каменщики, штукатурщики, сварщики, сборщики металлоконструкций, забойщики скота, мясники, швеи, водители дальних рейсов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС