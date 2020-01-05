Литва расширила список профессий для трудоустройства иностранцев

ВИЛЬНЮС, 5 января. /ТАСС/. Служба занятости Литвы более чем в четыре раза расширила список рабочих специальностей для легального трудоустройства иностранцев. Об этом в воскресенье сообщило национальное радио.

"Перечень профессий для трудоустройства иностранцев увеличен на 2020 год по сравнению с 2019 годом с 15 до 68 позиций", - уточнила представитель ведомства Милда Янкаускене.

По ее словам, это отнюдь не означает резкого перелома в политике на рынке трудоустройства. "Много новых специальностей, на которые можно принимать жителей других стран, не появилось. Мы просто детализировали ряд профессий подпунктами", - пояснила она. Так, например, в списке теперь указана не просто профессия сварщика, а уточнено: электросварщик, газовый сварщик.

Руководствуясь списком Службы занятости Литвы, работодатели получают право приглашать в страну на вакантные места, которые не заполняются местными жителями, специалистов из-за рубежа. Наиболее дефицитными специальностями являются каменщики, штукатурщики, сварщики, сборщики металлоконструкций, забойщики скота, мясники, швеи, водители дальних рейсов. Людей этих и других специальностей из списка можно в Литве трудоустроить в упрощенном порядке.

Список профессий для иностранцев Служба занятости Литвы обновляет два раза в год.