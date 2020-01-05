Полицейские задержали мужчину, пытавшегося пронести оружие в ростовский дом творчества

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в воскресенье пытался пронести подозрительные предметы в дом творчества в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.

"В отдел полиции доставлен мужчина, пытавшийся сегодня пройти в один из домов творчества с подозрительными предметами. При себе у гражданина оказались средства самообороны", - сказали в пресс-службе.

По предварительной информации, пройти в здание мужчина хотел, потому что там на праздничном мероприятии находилась его семья.

По данным управления МВД по региону, мужчина скрылся сразу после того, как при входе в учреждение сотрудники охранной структуры, осуществляющей контроль, обнаружили в его сумке подозрительные предметы. По данным источника ТАСС в экстренных службах, неизвестный пытался пройти в здание с сумкой, где были оружие и ножи.