Воронежская полиция просит помочь в поиске подозреваемого в покушении на чиновника

ТАСС, 5 января. Полиция пообещала вознаграждение за помощь в поиске подозреваемого в покушении на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Воронежской области.

"ГУ МВД России по Воронежской области разыскивается подозреваемый в покушении на убийство главы Рамонского муниципального района Воронежской области, которое произошло 26 декабря 2019 года. За предоставление любой информации, способствующей установлению лица, совершившего указанное противоправное деяние, будет выплачено денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

26 декабря 2019 года Фролов получил ранения в результате взрыва самодельного устройства и был госпитализирован в областную больницу Воронежа. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство.

Фролову 43 года, он уроженец Воронежской области. Имеет два высших образования по специальностям "агроном" и "инженер". С 2005 года работает в органах муниципальной власти. Рамонский район возглавляет с июля 2018 года. Женат, у него две дочери.