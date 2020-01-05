Бамбуковый медведь Гунгун из зоопарка Хайкоу назван "Самой любимой пандой Китая"

ХАЙКОУ /Китай/, 5 января. /ТАСС/. Молодой бамбуковый медведь Гунгун из тропического зоопарка Хайкоу (административный центр провинции Хайнань) взял золотую награду в номинации "Самая любимая панда Китая" по версии сайта Giant Panda Global.

В голосовании, которое проходило с 5 по 23 декабря, приняли участие в общей сложности около 328,5 тыс. человек. Они отдавали свои голоса в 15 номинациях. Больше всего голосов поступило от жителей Китая, США и России.

Гунгун родился в 2013 году в провинции Сычуань, в ноябре 2018 года он и его брат Шуньшунь переехали на Хайнань. Два этих медведя стали первыми пандами, переданными провинции. Согласно договоренностям между питомником и зоопарком, сначала они пробудут на Хайнане два года в качестве "испытательного срока". Если за этот период в их самочувствии ничего не изменится, то они останутся на Хайнане навсегда.

Как указывают сотрудники зоопарка, Гунгун и Шуньшунь очень любят проводить время на улице и часто выходят из кондиционируемого помещения во внешний вольер, чтобы полакомиться угощениями и поиграть. Чем прохладнее становится температура, тем больше времени они проводят снаружи. Зимой они резвятся в открытом вольере до 6-7 часов в сутки.

Занесенная в Красную книгу большая панда является неофициальным символом Китая. На конец 2013 года в дикой природе в Китае насчитывалось 1864 большие панды. Они обитают преимущественно в горных лесах Сычуани, где растет много бамбука, молодые побеги которого являются для них основным лакомством.

По данным на ноябрь 2019 года, еще около 600 бамбуковых медведей содержатся в вольерах различных питомников и зоопарков мира, однако в неволе эти крайне требовательные к условиям содержания животные практически не размножаются.