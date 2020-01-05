{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

В Москве прошла акция памяти в честь генерала Касема Сулеймани

У посольства Ирана в России собрались около 50 представителей диаспор ближневосточных стран

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Представители диаспор ближневосточных стран в России провели акцию памяти в честь генерала Касема Сулеймани у посольства Ирана в Москве на Покровском бульваре. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

На эту тему
Гибель иранского генерала Сулеймани в результате ракетного удара США. Главное

У здания дипредставительства во второй половине дня собрались около полусотни людей - выходцев из Ирана, Ирака, Сирии, то есть стран со значительным шиитским населением. Среди собравшихся было много молодежи, представлявших, в том числе Ассоциацию иранских студентов.

"Наши враги думают, что из-за того, что они убили Касема Сулеймани, дело его закончилось. Они не знают, что его дорога, его мысли и его культура учат тому, как стать героем, как стать великим, - поделился в беседе с корреспондентом ТАСС один из молодых людей, представившийся Али. - Сегодня весь мир негодует из-за того, что самые плохие люди убили одного из лучших людей. Посмотрите сегодня новости и везде будет его имя и название его страны".

Участники акции принесли с собой портрет генерала Сулеймани и спели пеню, посвященную иранской революции. У здания дипредставительства по-прежнему стоят гвоздики, а в окне посольства - портрет генерала в окружении роз. Флаг над посольством приспущен.

Теги
ИранРоссияГибель иранского генерала Касема Сулеймани
Реклама на ТАСС
СК наградит подростков, попытавшихся защитить женщину от грабителя под Нижним Новгородом
Злоумышленник ранил молодых людей ножом, один из подростков умер на месте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС