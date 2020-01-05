В Москве прошла акция памяти в честь генерала Касема Сулеймани

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Представители диаспор ближневосточных стран в России провели акцию памяти в честь генерала Касема Сулеймани у посольства Ирана в Москве на Покровском бульваре. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

У здания дипредставительства во второй половине дня собрались около полусотни людей - выходцев из Ирана, Ирака, Сирии, то есть стран со значительным шиитским населением. Среди собравшихся было много молодежи, представлявших, в том числе Ассоциацию иранских студентов.

"Наши враги думают, что из-за того, что они убили Касема Сулеймани, дело его закончилось. Они не знают, что его дорога, его мысли и его культура учат тому, как стать героем, как стать великим, - поделился в беседе с корреспондентом ТАСС один из молодых людей, представившийся Али. - Сегодня весь мир негодует из-за того, что самые плохие люди убили одного из лучших людей. Посмотрите сегодня новости и везде будет его имя и название его страны".

Участники акции принесли с собой портрет генерала Сулеймани и спели пеню, посвященную иранской революции. У здания дипредставительства по-прежнему стоят гвоздики, а в окне посольства - портрет генерала в окружении роз. Флаг над посольством приспущен.