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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Тысячи людей участвуют в церемонии прощания с Касемом Сулеймани в Иране

По данным телеканала CNN, ранее члены иранского парламента практически в полном составе скандировали антиамериканские лозунги, их повторяли также люди, собравшиеся на церемонию прощания с иранским генералом

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Тысячи людей вышли на улицы города Ахваз на юго-западе Ирана, чтобы проститься с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генералом Касемом Сулеймани, который был убит в столице Ирака в результате удара американских ВС. Соответствующие кадры показала в воскресенье в своем эфире телекомпания CNN.

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На видеозаписи показаны толпы людей, которые заполонили улицы по маршруту следования автомобиля с телом Сулеймани. Собравшиеся, которых пытаются сдерживать сотрудники служб правопорядка, бросают в сторону траурной процессии букеты цветов. Большинство из них одеты в траурные черные цвета, многие держат в руках портреты убитого генерала.

Ведущий трансляции CNN подчеркнул, что ранее в воскресенье члены иранского парламента практически в полном составе скандировали антиамериканские лозунги. Их повторяли также люди, собравшиеся на церемонию прощания с иранским генералом. "Послушайте, мистер Трамп! Это голос иранского народа", - приводит газета New York Post обращение председателя Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Али Лариджани к президенту США Дональду Трампу.

Тело Сулеймани было доставлено в Иран в воскресенье утром. Ранее руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с гибелью военачальника. В стране закрыты административные учреждения, школы и университеты.

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ИранГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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