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Шойгу отметил, что онколог Павленко до последнего оставался верен клятве врача

Министр обороны уверен, что мужество и беззаветная преданность Андрея Павленко своей профессии будут по достоинству оценены медицинским сообществом

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования семье и близким скончавшегося от болезни онколога Андрея Павленко, отметив, что хирург до последнего оставался верен клятве врача и спас тысячи людей.

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"Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Андрея, которого мне посчастливилось знать лично. Андрей Павленко до последних минут оставался верен клятве врача, посвятив остаток своей жизни поиску новых знаний о болезни, которые помогут спасти других", - говорится в тексте соболезнований, распространенном Минобороны РФ.

По мнению Шойгу, "Павленко ушел в рассвете лет, вылечив тысячи больных, вкладывая все силы и знания в спасение своих пациентов, но не себя". "Убежден, что личное мужество и беззаветная преданность Андрея Павленко своей профессии будут по достоинству оценены медицинским сообществом России", - подчеркивается в соболезновании.

Павленко умер 5 января в Санкт-Петербурге. 2 января онколог опубликовал прощальное письмо, в котором сообщил, что ему не удалось победить болезнь.

В 2018 году, когда ему был поставлен диагноз, врач запустил на портале "Такие дела" проект "Жизнь человека", где рассказывал о системе онкологической помощи в России, о том, с какими трудностями ему лично, человеку, который знает о своем заболевании все, приходится сталкиваться. В октябре 2019 года Павленко вместе с коллегами по клинике и фондом поддержки женщин "Александра" также представил проект "Равное консультирование в онкологии". Женщины, пережившие рак, получили таким образом возможность консультировать находящихся на лечении пациенток с онкологическими заболеваниями органов репродуктивной сферы.

Похороны хирурга состоятся 6 января на Киновеевском кладбище в Петербурге.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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