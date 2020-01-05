Путин и Медведев придут на рождественские богослужения

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев планируют побывать на рождественских богослужениях в ночь на вторник.

"[Глава государства] будет присутствовать обязательно [на рождественской службе]", - сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако он отказался уточнить, в каком храме Путин намерен встретить Рождество. Обычно президент в рождественскую ночь посещает церковь в одном из регионов страны. Так, в прошлом году в ночь на 7 января он приходил на службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.

Как ожидается, председатель правительства по традиции посетит рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

В понедельник у православных христиан наступил Рождественский сочельник. В этот день верующие завершают сорокадневный Рождественский пост и готовятся к одному из главных христианских праздников - Рождеству Христову.

Вместе с Русской православной церковью Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. Кроме того, к ним присоединяются католики восточного обряда и некоторые протестанты, также живущие по юлианскому календарю.