СМИ: в колодце у военной базы США в Японии обнаружили ядовитые кислоты

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Ядовитые субстанции были обнаружены в колодце, расположенном рядом с базой американских ВВС Йокота, которая находится в черте префектуры Токио. Об этом в понедельник сообщила общенациональная газета The Asahi Shimbun.

Отмечается, что высокая концентрация ядовитых веществ была обнаружена еще в январе прошлого года, после чего столичные власти через Министерство обороны Японии потребовали у американской стороны разъяснений по этому вопросу. Ответа от военного командования США, однако, так и не поступило, подчеркивает издание.

Концентрация вредоносных веществ в воде превышала установленную норму в 19 раз. В то же время подчеркивается, что колодец не использовался по прямому назначению, а служил точкой мониторинга состояния грунтовых вод в окрестности базы Йокота. Среди ядовитых веществ, обнаруженных в воде в колодце, были перфтороктансульфоновая и перфтороктановая кислоты.