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В Приморье достали все 29 автомобилей, которые провалились под лед

Машины провалились на глубину около двух метров

ТАСС, 6 января. Операция по извлечению 29 автомобилей любителей зимней рыбалки, провалившихся 5 января под лед, завершилась на острове Русский во Владивостоке, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Утром 5 января 29 автомобилей рыбаков провалились под лед в пяти-семи метрах от берега в бухте Воевода на острове Русский во Владивостоке.

"В воскресение вечером автовладельцы, отказавшись от помощи спасателей, при участии частных фирм достали из-подо льда последние автомобили. Поскольку угрозы жизни и здоровью граждан уже не было, а также не было целесообразности нахождения спасателей в этом районе, они к этому времени вернулись в место постоянной дислокации", - сказал собеседник агентства, добавив, что до этого момента спасатели помогали автовладельцам извлекать их машины.

В пресс-службе уточнили, что последними извлекали автомобили, находившиеся дальше всего от берега. Они провалились на глубину около двух метров.

Как подчеркнули в ГУ МЧС по Приморскому краю, в обязанности спасателей не входит извлечение провалившихся под лед автомобилей, однако из-за масштабов произошедшего и присутствия на месте сотрудники ведомства не могли проигнорировать случившееся и помогли автовладельцам.

Теги
РоссияПриморский край
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