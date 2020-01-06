Прах погибшего под Смоленском генерала наполеоновской армии перезахоронят во Франции

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Прах соратника Наполеона, генерала Шарль-Этьена Гюдена, погибшего в сражении под Смоленском летом 1812 года, будет перенесен на родину из России по просьбе его потомков.

"Эта акция станет историческим моментом в летописи отношений наших стран, - сказал ТАСС президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив, французский военный историк и археолог Пьер Малиновский. - Готовность России содействовать репатриации праха соратника Наполеона должна быть по достоинству оценена французским обществом".

Совместная экспедиция

Поиск останков генерала Гюдена был одной из главных целей совместной археологической экспедиции, которую историки двух стран под руководством Малиновского начали летом 2019 года на месте русско-французских сражений, развернувшихся два столетия назад. "Дивизионный генерал (генерал-лейтенант - прим. ТАСС), граф Первой империи, как называют во Франции эпоху Наполеона Бонапарта, 42-летний Шарль-Этьен Гюден де ла Саблоньер умер в августе 1812 года от ран в бою при Валутиной Горе, - рассказал историк. - Наполеон, хорошо знавший его еще со времен учебы в кадетской школе в Бриенн-ле-Шато и включавший в круг близких соратников, считал его гибель личной утратой".

Специальным декретом французский император назначил пожизненную пенсию вдове Гюдена и пожаловал каждому из пяти его детей баронский титул. Имя генерала было выгравировано на Триумфальной арке в Париже, в память о нем названа одна из столичных улиц.

Экспертизы завершены

"Наполеон отдал приказ похоронить соратника в старой крепости Смоленска, но с годами место погребения было забыто", - свидетельствует историк. Только в июле останки генерала были обнаружены совместной экспедицией в ходе раскопок на территории Королевского бастиона. "Этот день стал одним из самых важных в моей жизни", - признался Малиновский, готовившийся к проекту несколько лет. Планы репатриации останков, отметил он, получили полную поддержку франко-российского форума гражданского общества "Трианонский диалог".

По словам историка, завершены все необходимые экспертизы. Потомки генерала с доверием относятся к их результатам и теперь надеются на репатриацию останков во Францию. "Мы не сомневаемся, что это прах генерала Гюдена, и верим, что его последним приютом станет военный пантеон Дома инвалидов", - убежден представитель семьи, граф Альберик Орлеанский. Как считает Малиновский, церемония может пройти уже весной. "Я надеюсь на участие в этой мемориальной акции президентов двух стран", - сказал он.

Гюден, полагает историк, может быть похоронен рядом с автором французского гимна "Марсельеза" Руже де Лилем и маршалом Франции Филиппом Леклерком, принявшим капитуляцию немецкого коменданта Парижа летом 1944 года.

Пока не похоронен последний солдат

"Война не окончена, пока не предан земле последний солдат", - эту заповедь русского полководца Александра Суворова (1730-1800) полностью разделяют в фонде Пьера Малиновского. Несколько лет назад французский историк начал поиски русских солдат, защищавших Французскую Республику в годы Первой мировой войны. На поля, где героически сражались пехотинцы Русского экспедиционного корпуса, направленного в 1916 году на помощь Франции царским правительством, его впервые привел отец Ален Малиновский, историк и археолог, изучавший историю Великой войны.

Сражения были кровопролитными. Только в одной из своих атак на немецкие позиции, Третья бригада русского корпуса потеряла убитыми и ранеными 2,8 тыс. человек. Еще 465 пропали без вести. "Русские солдаты отдали жизнь за нашу свободу", - отметил историк.

После восьмилетней службы в армии он сам возглавил археологическую экспедицию, чтобы увековечить подвиг русских пехотинцев, преградивших путь к Парижу немецким дивизиям. Малиновский сказал, что хотел бы посадить в московском парке ель с холма Мон-Эспен в регионе Шампань-Арденны - с той самой высоты, которую весной 1917 года штурмовали русские пехотинцы. "Я верю, что этот проект поддержит мэрия Москвы", - сказал он.

В небе "Нормандия - Неман"

Сейчас, как рассказал Малиновский, он работает над фильмом для французского телевидения об истории авиаполка "Нормандия - Неман". "Легендарная авиачасть была сформирована и направлена в годы войны в состав Красной армии по решению генерала Шарля де Голля, - отметил он. - Исторический лидер Франции видел в России главного союзника в борьбе с гитлеровским фашизмом".

Французские летчики провели свои первые воздушные бои весной 1943 года, а затем участвовали в важнейших сражениях против фашистов: Курской битве (1943), Белорусской операции (1944), разгроме гитлеровских войск в Восточной Пруссии (1945). Они совершили более пяти тысяч боевых вылетов, вывели из строя сотни самолетов противника. Защищая небо над Россией, погибли 42 французских авиатора.

"Я надеюсь, что наш фильм будет готов к предстоящей 75-й годовщине Победы, - отметил Малиновский. - Президент Франции Эмманюэль Макрон одним из первых сообщил о своем намерении присутствовать на торжествах в России. Я верю, что памятная дата найдет отклик в сердцах и французских ветеранов, также приближавших этот день, и современного поколения французов".