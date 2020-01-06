Австрийский режиссер снимет на Дальнем Востоке документальный фильм об амурских тиграх

ТАСС, 6 января. Австрийский режиссер Франц Хафнер совместно с российской съемочной группой начал работу над документальным фильмом о популяции амурского тигра в России. Значительная часть съемок проходит в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае, где обитает наибольшее число редких хищников, сообщается в понедельник на сайте резервата.

"Будущий документальный фильм - совместный проект австрийского телеканала ORF, кинокомпании Interspot Film и "Первого канала" России <...> Проект посвящен особенностям жизни амурского тигра в России. При этом ожидается, что фильм будет рассказывать не только о самом хищнике, но также о его соседях - диких животных и человеке <...> В частности, режиссер планирует рассмотреть историю конфликтов редкого хищника с людьми, задаваясь вопросом, как возможно гармонизировать их сосуществование", - говорится в сообщении.

Франц Хафнер и продюсер проекта Александер Бундтцен организовали работу сразу в нескольких заповедниках и национальных парках Дальнего Востока, часть материала уже получена на территории "Земли леопарда". "Как правило, в фильмах об амурских тиграх больше показывают ученых или жителей деревни, у которых тигр съел собаку, а не самих животных. Однако нам хотелось бы в первую очередь показать его (тигра - прим. ТАСС) поведение. Дело в том, что снять этого зверя в дикой природе очень сложно. Я встречал его в лесу около 15 раз, и точно скажу, что тигр всегда чувствует присутствие человека. В связи с этим для съемок мы активно используем фотоловушки", - поделился своими секретами режиссер.

Камеры проекта ведут наблюдение и за дальневосточным леопардом, чьи пути часто пересекаются с тигром.

Съемки 52-минутного фильма об амурском тигре проходят при поддержке Русского географического общества в Приморском и Хабаровском крае. Они будут длиться в течение всего 2020 года. Первый показ ленты предварительно намечен на 2021 год.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока. По итогам 2018 года там отмечен 91 взрослый леопард и не менее 22 котят. По последним данным, на его территории также отмечали более 30 амурских тигров. В нацпарке установлена самая большая в России сеть фотоловушек для мониторинга диких животных - свыше 400 камер.