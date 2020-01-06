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Возведение транспортных развязок в моногороде Невинномысск начнут в 2020 году

В настоящее время ведется проектирование

СТАВРОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Несколько крупных транспортных развязок и надземных пешеходных переходов планируется построить на федеральной трассе "Кавказ" на территории ставропольского моногорода Невинномысск, сообщил ТАСС глава города Михаил Миненков.

"Уже идет проектирование, мы провели геологические и геодезические исследования. В 2020 году мы планируем начать строить по очередям эту трассу - развязки и мосты. В районе перекрестка улиц Низяева - Гагарина будет сплошной бессветофорный проезд <…> Вторая развязка - круг на выезде из города, который является очень аварийным. Мы прекрасно понимаем, что нужно его убирать, там будет второй мост стоять", - сказал он.

Трасса разделяет промышленную и жилую зоны моногорода на две части. Сейчас по пути следования трассы в черте города нет дорожных развязок или путепроводов, а нагрузка постоянно увеличивается. "Сегодня там проезжает 34 тыс. автомобилей в сутки, рост потока за три года произошел практически в два раза. Северный Кавказ развивается, экономика растет, количество туристов в разы увеличивается в группе городов Кавказских Минеральных Вод, соответственно, и трафик через Невинномысск увеличился. Это и вопрос экологии - тысячи "КамАЗов" стоят на светофорах, что не очень хорошо влияет на состояние воздуха", - отметил Миненков.

Строительство двух транспортных развязок и восьми надземных пешеходных переходов позволит в течение трех лет разделить потоки транзитного и городского транспорта. В декабре 2019 года в Невинномысске открыли путепровод, который, по данным краевого правительства, стал крупнейшим объектом дорожного строительства на Ставрополье. Он пересекает пять железнодорожных путей и соединяет части города, разделенные железной дорогой.

Невинномысск с населением более 116 тыс. человек является единственным моногородом Ставропольского края, градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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