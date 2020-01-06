В России в 2019 году заблокировали около 21 тыс. сайтов с информацией о наркотиках

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Доступ почти к 21 тыс. интернет-ресурсов, где распространялась запрещенная информация о наркотиках, ограничен с начала 2019 года. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ, большая часть веб-ресурсов зарегистрирована за пределами России.

"С 1 января по 30 ноября 2019 года Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России рассмотрело свыше 37 тыс. электронных обращений, по которым принято почти 21 тыс. экспертных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках", - сказал представитель министерства.

По его словам, на долю специализированных торговых площадок по продаже наркотиков пришлось порядка 7 тыс. экспертных решений. "Установлено, что значительное количество веб-ресурсов размещены на технических площадях хостинг-компаний, расположенных за пределами РФ", - пояснили в МВД.

По поручению президента России Владимира Путина МВД подготовило законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Официальный представитель МВД Ирина Волк пояснила, что административной ответственности за пропаганду наркотиков недостаточно, о чем свидетельствует количество выявленных фактов пропаганды наркотиков в интернете в России. В ближайшее время в МВД появится подразделение по борьбе с наркотиками в интернете.