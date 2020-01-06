Эксперты рассказали, почему чай стоит заваривать только кипятком

Чай может стать опасным для здоровья, если его заваривать не кипятком. Об этом сообщает издание Focus Online со ссылкой на данные немецкого Федерального института оценки рисков.

Как отмечает издание, слегка теплая вода (от 26 по 30 градусов) не подойдет для того, чтобы убить опасных микробов, которые могут находиться в чае. По данным газеты, в чае могут находиться бактерии, дрожжи или плесень, а в худшем случае - сальмонеллы. Чтобы обезопасить себя, по словам экспертов, чай нужно заваривать исключительно кипящей водой.

Также рекомендуется не настаивать чай в течение нескольких часов. Оптимальное время, после которого стоит начать употреблять напиток, - пять минут.