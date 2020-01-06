ВЦИОМ: большинство россиян не поддерживает употребление пива на стадионах

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Более 90% россиян считают неуместным употребление пива во время просмотра спортивных мероприятий, при этом 80% опрошенных выступают против возврата продажи пива на футбольных стадионах. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению более 70% опрошенных, пиво лучше пить в гостях у друзей или родственников. 46% респондентов считают, что употребление алкоголя на стадионах приведет к агрессии со стороны некоторых болельщиков, а также к беспорядкам.

Также 69% опрошенных считают, что предложение вернуть продажу пива на стадионы связано исключительно с выгодой компаний-производителей, лишь 9% респондентов говорят в этой связи об интересах футбольных болельщиков, отмечается в исследовании.