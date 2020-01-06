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Лучшие серферы мира пройдут квалификационный отбор на Хайнане перед Олимпиадой в Токио

Соревнования пройдут с 6 по 12 января. За квалификационные очки будут бороться 188 спортсменов

ХАЙКОУ /Китай/, 6 января. /ТАСС/. Лучшие серферы мира собрались в понедельник в южной китайской провинции Хайнань на турнир Corona Open China, который станет квалификационным отборочным мероприятием перед Олимпийскими играми 2020 года в Токио. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

В общей сложности 188 спортсменов (110 мужчин и 78 женщин) поборются за квалификационные очки на турнире на пляже в городе Ваньнин. Соревнования будут проходить с 6 по 12 января.

"С тех пор как серфинг был включен в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио, все больше и больше людей в Китае начали уделять внимание этому виду спорта и любить его", - приводит агентство слова представителя Главного государственного управления по делам спорта КНР Чжан Мина.

"Мы видим, что китайские серферы развиваются очень быстро", - констатировал генеральный директор Всемирной лиги серфинга (WSL) по Азии Стив Робертсон. Ожидается, что по итогам соревнований на Хайнане, сказал он, ряд китайских серферов войдут в топ-100 лучших спортсменов мира.

Залив Жиюэ в городе Ваньнин, где пройдет турнир, известен своими пляжами и считается одним из лучших мест для серфинга в Китае.

Теги
ЯпонияКитайХайнань
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