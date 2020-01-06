Вучич поздравил Путина с Рождеством и пригласил приехать в Сербию

БЕЛГРАД, 6 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поздравил российского лидера Владимира Путина с Рождеством и пригласил его снова приехать в Сербию. Об этом говорится в телеграмме, направленной в понедельник кабинетом сербского лидера.

"Вас и всех православных христиан в России сердечно поздравляем со светлым праздником Рождества Христова, искренне желаю провести его в добром здоровье, мире и счастье. В Сербии с радостью вспоминают ваш прошлогодний визит с надеждой, что вы и в этом году окажете нам такую же честь. С благодарностью за поддержку наших государственных и национальных интересов, желаю Вам и братскому русскому народу благосостояния и процветания", - говорится в поздравлении.

Сербский лидер также направил поздравительные послания премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Владимир Путин посетил Сербию с однодневным визитом 17 января 2019 года. В ходе поездки были подписаны несколько десятков соглашений. Одной из важнейших тем стало энергетическое сотрудничество Москвы и Белграда, в частности - вопрос продления "Турецкого потока" до Сербии. Тогда, отвечая на вопрос ТАСС, Путин заявил, что Россия готова к подобному проекту и может вложить около $1,4 млрд в развитие инфраструктуры Сербии для проведения через эту страну нитки газопровода.

В ходе визита российского президента также было достигнуто соглашение об обмене культурными ценностями: в обмен на семь картин Николая Рериха Россия передаст Сербии ее культурную святыню - 166-й лист древнейшей сербской кириллической рукописи - Мирославова Евангелия.