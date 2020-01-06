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Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Ивано-Франковской области

В пресс-службе УПЦ заявили, что нападению также подвергся церковный дом, в котором располагается трапезная и воскресная школа

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) сообщила о новом случае захвата своего храма сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Инцидент произошел в селе Грынява Ивано-Франковской области, говорится в сообщении УПЦ.

"5 января 2020 года представители ПЦУ продолжили заниматься рейдерством и захватили храм в честь всех преподобных Киево-Печерских. Храм входил в храмовый комплекс при Успенском храме", - отмечается в нем. В пресс-службе заявили, что нападению также подвергся церковный дом, в котором располагается трапезная и воскресная школа.

Помимо этого УПЦ сообщает о неоднократных попытках сорвать богослужения в ее храмах представителями раскольнической церкви в Винницкой, Ивано-Франковской, Ровенской и других областях Украины.

Нападения на храмы УПЦ и их прихожан происходят достаточно часто. Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил в конце декабря, что возбуждено более 250 уголовных дел по факту таких инцидентов.

На данный момент на Украине действует единственная каноническая православная церковь - УПЦ. Однако усилиями руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций - Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви - была создана Православная церковь Украины, что лишь усилило противоречия в украинском обществе.

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Украина
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